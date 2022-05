Sorpresa: a marzo 103 mila posti fissi in più. E le imprese stabilizzano i giovani per paura di perderli

Non capita spesso che alla casella della nota Istat sull’occupazione che riguarda il saldo dei posti fissi, ovvero la somma algebrica tra neo assunti e dimessi, ci sia scritto addirittura +103 mila. E’ successo oggi e la sorpresa tra gli addetti ai lavori è stata grande. Il motivo dello stupore è doppio: da una parte ci si aspettava il peggio per i riflessi della guerra sull’economia reale e dall’altra la tendenza dell’occupazione dei mesi scorsi aveva come elemento dominante il trionfo dei contratti a termine. Che erano sembrati diventare l’unica porta di accesso alla cittadella degli occupati, quasi un contratto di ingresso forzato come conditio sine qua non per uscire dalla disoccupazione.

