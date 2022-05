“Le autorizzazioni ferme per l'eolico nel 2021? Sono il 100 per cento”

Chiedere ad Alberto Pinori, presidente di Anie rinnovabili, branch energetica verde di Confindustria, di spiegare perché l’Italia è in ritardo sullo sviluppo di potenze alternative al gas di Putin è come alzare le paratie e lasciare che il fiume vada in piena. “L’energia in Italia è un’emergenza nazionale, comportiamoci di conseguenza. Ci sono settori dove possiamo abolire il gas? Si, e allora facciamo spazio alle rinnovabili. Ci sono settori che ancora inevitabilmente hanno bisogno di gas? Si, e allora prendiamolo, preferibilmente il nostro. Ma facciamo qualcosa. Perché, ad esempio sulle rinnovabili, non possiamo stare fermi ed essere prigionieri di una burocrazia che non permette investimenti e non da risposte a chi le chiede”. È sempre lì il collo di bottiglia: la burocrazia; il tappo che con una firma o un divieto blocca gli investimenti necessari per affrancare il Paese dalla dipendenza odierna dal gas di Putin. E a volte senza nemmeno pronunciarlo, quel divieto. Basta ignorare il fatto.

