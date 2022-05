Realacci: “L'inceneritore a Roma non è tabù, il M5s sbaglia. Gas e carbone servono in emergenza"

Il termovalorizzatore di Roma? “Non è un tabù. Il M5s sbaglia”. Il gas italiano? “Sono briciole ma in questo momento servono, come le centrali a carbone”. I rigassificatori? “Si devono fare”. Se ci fermassimo qui, le parole di Ermete Realacci non sembrerebbero quelle del presidente onorario di Legambiente e fondatore del centro studi Symbola. C’è molto di più nella lunga chiacchierata con il Foglio. Ma il cuore del ragionamento non cambia: la transizione energetica non si fa con la retorica. “Si fa con una politica di visione e concretezza. E quella del M5s sembra più una politica di slogan”. Giuseppe Conte ha sbagliato a chiedere ai suoi ministri di non partecipare al voto? “Sì. E’ un tema sul quale hanno delle responsabilità: Roma viene da cinque anni in cui non è stato fatto nulla. Non prendi le distanze da un provvedimento come quello approvato lunedì dal governo per un inceneritore. I problemi oggi in Italia mi sembra che siano un po’ più seri del termovalorizzatore di Roma”.

