Anche la variante green fa ammalare l'economia. Serve vaccino

In un’analisi di Bloomberg Economics sui rischi per l’economia mondiale nel 2022 figurano al primo posto la variante Omicron, al secondo l’inflazione, al terzo la politica più restrittiva della Federal reserve come sua diretta conseguenza. Quel documento è del 13 dicembre, e vediamo non solo come si stia rivelando esatto ma anche le possibili evoluzioni dei tre del podio. Chiamiamole varianti. Riguardo a Omicron c’è la speranza che sia molto contagiosa ma meno letale. Per il virologo in chief Antony Fauci, la pandemia finirà per raggiungere la fase endemica, con cui convivere, tra vaccini e farmaci. Al contrario sull’inflazione si va dall’incertezza al pessimismo. A inizio 2021 si prevedeva che gli Usa chiudessero l’anno al 2 per cento, invece siamo quasi al 7. La Fed ha fischiato la fine del sostegno monetario: dimezzamento dell’acquisto di titoli pubblici (tapering) e annuncio di aumenti dei tassi, tre nel 2022 e due nel 2023. L’inflazione americana ha varie cause, a partire dall’impennata dei salari.

