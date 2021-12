Elon Musk è la "persona dell'anno" di Time per il 2021

Il fondatore di Tesla e SpaceX sulla copertina della celebre rivista: "L'uomo che aspira a salvare il pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare"

Elon Musk è la Person of the year 2021 per Time. La celeberrima rivista americana dedica la copertina al cofondatore e capo di Tesla e ceo di Space X.

"L'uomo che aspira a salvare il pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di 'Watchmen', il minaccioso uomo-dio dalla pelle blu che inventa auto elettriche e si trasferisce su Marte", così la rivista americana ha definito il ceo di Tesla e di Space X che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi.

"L'uomo più ricco del mondo non possiede una casa e recentemente ha venduto la sua fortuna", scrive Time. "Lancia in orbita i satelliti e imbriglia il sole; guida un'auto che ha creato lui stesso e che non usa benzina e non ha quasi bisogno di un conducente. Con un movimento del suo dito, il mercato azionario vola o sviene. Un esercito di devoti pende da ogni sua espressione. Sogna Marte mentre cavalca la Terra".

Imprenditore audace, Musk con "la sua compagnia di razzi, SpaceX, ha scavalcato Boeing e altri per possedere il futuro spaziale dell'America", continua la rivista. "La sua azienda automobilistica, Tesla, controlla i due terzi del mercato multimiliardario dei veicoli elettrici di cui è stata pioniera e ha un valore di 1 trilione di dollari".

Oltre a nominare la persona più influente dell'anno Time ha scelto anche gli "eroi del 2021": sono gli scienziati che hanno creato il vaccino a mRna per combattere Covid-19.

