Elon Musk come John Galt

John Galt o Tony Stark? Elon Musk è un personaggio eccessivo in tutto: oggi fa notizia perché è l’uomo più ricco del globo, a maggio perché vendeva le sue case per finanziare il progetto di una città su Marte, nel mezzo per dettagli piccanti emersi nel divorzio di Johnny Depp. Come Robert Downey Jr. nell’adattamento cinematografico del fumetto, non lesina battute salaci e fa capire di piacersi molto. L’eroe della “Rivolta di Atlante” di Ayn Rand aveva studiato fisica e filosofia (Musk fisica ed economia) per poi fare l’ingegnere-inventore e sviluppare un motore in grado di convertire l’elettricità statica atmosferica in energia elettrica.

