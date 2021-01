L'agenda Musk

I primi soldi li ha guadagnati a dodici anni vendendo a una rivista specializzata il codice di un programma creato smanettando sul Commodore Vic-20 regalatogli dai genitori: 500 dollari per un gioco che, nella versione web, ha ancora il suo mercato. Ma lui, diventato nel frattempo l’uomo più ricco del pianeta, non se ne occupa. Anche questo emerge dalla biografia del capitalista più singolare e imprevedibile: Elon Musk, cinquant’anni da compiere il prossimo 28 giugno, un patrimonio di 190 miliardi di dollari abbondanti grazie al 20 per cento delle azioni controllate nella sua Tesla, l’auto dei record che capitalizza in Borsa oltre 800 miliardi di dollari, più di quanto valgono l’industria a quattro ruote americana e tedesca messe assieme.

