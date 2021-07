Capitani (galattici) coraggiosi. Così il capitalismo si evolve nello spazio

Poco dopo il suo annuncio su Instagram di inizio giugno, Jeff Bezos è stato superato. Il neo-pensionato fondatore di Amazon aveva dichiarato che il 20 luglio avrebbe preso parte a un viaggio della sua compagnia Blue Origin, fondata nel 2000 con lo scopo dichiarato di portare i passeggeri nello spazio. Sarebbe così diventato il primo miliardario a fare un viaggio spaziale. Ma Bezos non otterrà il primato perché Richard Branson, miliardario inglese che possiede la galassia delle aziende Virgin, lo anticiperà domenica 11 luglio volando ai confini dello spazio con la sua VSS Unity. La Virgin Galactic di Branson compete dal 2004 con Blue Origin per il turismo spaziale e lo stesso Branson ha stravolto le scadenze interne e deciso di partecipare al prossimo volo di prova, fissandolo 9 giorni prima di quello di Bezos. Troppo il desiderio di primeggiare in una sfida cominciata oltre 15 anni fa.

