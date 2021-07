Chi è Andy Jassy, il successore di Jeff Bezos

Arriva dal nord degli Stati Uniti, da un sobborgo di New York. Non è un personaggio noto al jet set della finanza ma è un'esperto di clouding, consulente della Casa Bianca. E non c'è da sorprendersi se spesso lo vedremo a Roma e Milano

Nonostante fosse chiusa per l’Indipendent Day, la borsa di Wall Street ha comunque dato il benvenuto a Andy Jassy, da oggi nuovo Ceo Amazon. Venerdì infatti le azioni della società erano in rialzo del 2,27 per cento. La decisione era stata annunciata dal fondatore e maggiore azionista Jeff Bezos, che resta presidente operativo ma con maggior tempo per dedicarsi ai progetti di vita, a cominciare dalle esplorazioni spaziali. Jassy non è un personaggio molto noto al jet-set della finanza, che frequenta anche la politica e tiene banco nei dibattiti pubblici. Le sue biografie sottolineano le origini nel nord degli Stati Uniti (nato a Scarsdale, sobborgo benestante di New York), la passione per l’hockey su ghiaccio (è co-proprietario della Seattle Kraken della massima divisione americana), gli studi a Harvard, un matrimonio datato 1997. Tuttavia Jassy non è un absolute beginner, e non poteva essere diversamente.