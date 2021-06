L'illogistica di Amazon

Ieri e oggi sono gli Amazon Prime Day, una ricorrenza speciale per l’azienda americana, che decide un paio di volte all’anno di offrire molte delle merci che tratta a prezzo ridotto. Un sindacato tedesco ha chiesto ai lavoratori di Amazon di organizzare scioperi proprio adesso, per sfruttare il momento di visibilità per loro e di vulnerabilità per l’azienda. Sono giorni speciali anche perché il New York Times ha appena pubblicato un’inchiesta durata molti mesi (frutto di duecento interviste con dipendenti ed ex dipendenti) che rivela come l’azienda americana abbia tentato di gestire la massa dei suoi lavoratori con la tecnologia e l’intelligenza artificiale. L’esperimento è andato male, ci sono stati problemi e fallimenti. E la cosa ci riguarda anche qui, non soltanto perché in Italia ci sono tantissimi clienti Amazon, ma anche perché l’azienda americana è un modello dell’organizzazione del lavoro nel campo della logistica al quale guardano in molti. E’ un precursore. Ma in questi giorni ci sono stati episodi gravissimi proprio nel settore logistica italiano: un gruppo di lavoratori è stato picchiato a Tavazzano, vicino Lodi, mentre protestava per le condizioni e un sindacalista è stato ucciso da un camion a Biandrate, nel novarese, mentre partecipava a un’altra protesta. Amazon è sulla rotta per diventare il più grande datore di lavoro privato negli Stati Uniti, quello che fa e quello che sbaglia dev’essere studiato.

