In memoria di un sindacalista

Adil Belakhdim, sindacalista dei comitati di base, è stato travolto e ucciso da un camion che cercava di forzare il blocco organizzato per ottenere un rapporto di lavoro migliore in un magazzino della Lidl di Biandrate. In questa orribile tragedia convergono una serie di fenomeni sociali ai quali si è prestata poca attenzione. In attività logistiche scarsamente professionali si concentra una mano d’opera, in gran parte immigrata, che spesso deve sopportare pessime condizioni di orario e di salario. Questo vale per i dipendenti del magazzino ma anche per i trasportatori. E questo ha creato le condizioni di una guerra tra sfruttati di cui il sindacalista di origini marocchine è rimasto vittima.

