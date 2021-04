I lavoratori di Amazon in Alabama respingono il sindacato, la visione liberal vede corto ancora una volta

Doveva essere il primo pezzo di muro che cade e annuncia il crollo di tutto l’edificio, ma il voto dei cinquemilaottocento lavoratori del centro Amazon di Bessemer, in Alabama, ha respinto l’idea di creare un sindacato con una proporzione di due no per ogni sì. Il lavoro andrà avanti come era andato avanti finora senza un sindacato a negoziare con i dirigenti le regole del lavoro, per volere dei lavoratori – è un rigetto forte ed è anche una grossa sorpresa, o un altro errore di valutazione nel mondo liberal che avrà ripercussioni. Da anni Amazon è alle prese con la fama di essere un luogo di lavoro inumano, dove non c’è il tempo di andare al gabinetto e il personale è sfruttato. Una settimana fa l’azienda ha fatto una figura orrenda sui social perché prendeva in giro chi sosteneva che i guidatori che fanno le consegne non avessero nemmeno il tempo di fermarsi a fare la pipì per colpa del ritmo forsennato imposto dalla casa madre, che tiene molto alla rapidità delle spedizioni. Subito sono spuntate fuori delle mail interne e autentiche dove si chiede ai guidatori di non lasciare per favore le bottiglie usate per urinare sui veicoli a fine turno, come se fosse una routine accettata. Amazon ha chiesto scusa e ha detto che è un problema delle aziende che si occupano delle consegne, ma anche dentro agli stabilimenti ci sono molti problemi con i break secondo testimonianze uscite in questi anni. Per questo il voto di Bessemer aveva l’aria di una rottura epocale con il passato, soprattutto perché avviene in un’America che ha cambiato segno: l’Amministrazione Biden finanzia un enorme piano governativo di recovery con l’aumento delle tasse alle grandi aziende, c’è aria nuova e l’arrivo dei sindacati in centinaia di centri Amazon sarebbe sembrato la prova più chiara del riflusso verso sinistra. Non c’è stato, per ora.

