Il buon lascito del 2021. Un'economia che cresce e una rivoluzione digitale finalmente reale

L'anno nuovo ha debuttato con nuovi rialzi di Borsa e con la crescita della produzione dell'Eurozona invariata nonostante l’aumento delle materie prime e le strozzature nella distribuzione. E in Italia, che continua a crescere oltre la media, per la prima volta le potenzialità della burocrazia digitale diventano uno strumento nelle tasche di tutti

Il 2022 ha debuttato con nuovi rialzi di Borsa, cosa non scontata dopo i record dell’anno passato, l’imperversare della variante Omicron e, per l’Italia, della variante Quirinale. Quanto all’economia reale, l’indice manifatturiero (Ihs Markit Pmi) dell’Eurozona a dicembre risulta sì in lieve flessione rispetto a novembre, ma di 4 decimali (58 contro 58,4) mentre la crescita della produzione è invariata nonostante l’aumento delle materie prime e le strozzature nella distribuzione.