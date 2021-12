"Come fare lo Spid" e le altre domande che hanno tormentato gli italiani nel 2021

Secondo la classifica annuale delle ricerche su Google, nel nostro paese interessa di più sapere come diventare bidello che non come fare il vaccino anti Covid

M’inquieta non poco quel “come fare la lavatrice” al decimo posto fra le risposte più cercate dagli italiani su Google nel 2021. A meno che non si tratti di un’indagine su come fabbricare da sé l’elettrodomestico, il piazzamento è forse indice di un’insospettata percentuale di compatrioti i quali, riscoperta la casa fra lockdown e zona rossa, a un certo punto si saranno domandati cosa mai fosse quel parallelepipedo bianco con oblò. E se al primo posto assoluto c’è la ricerca su come fare lo Spid, giusto davanti a come fare il green pass, è forse perché per fare il green pass ci vuole lo Spid, quindi magari perfino l’utente refrattario al salvacondotto verde finisce per interrogarsi su come si certifichi l’identità digitale. Sempre che, anche in questo caso, non stiamo parlando di fabbricarsi da sé l’uno e l’altro.

Come fare il vaccino è tutto sommato una domanda che si pongono in relativamente pochi, meno di quanti non sanno fare il backup delle chat su Whatsapp o lo screenshot sul pc. Il dato tuttavia più indicativo della classifica delle ricerche pratiche su Google è il quinto posto assoluto del come fare domanda per entrare nel personale Ata della scuola; interrogativo piuttosto settoriale ma che deve condurre i futuri bidelli e segretari a dubbi tormentosi, secondo una modulistica che sarà complicatissima quando non insolubile, visto che, un gradino sotto nella medesima graduatoria, appare la questione su come risolvere il cubo di Rubik.