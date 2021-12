I guai di Berlino sono i nostri guai

L’indice di fiducia delle imprese tedesche misurato dall’Institute for Economic Research (Ifo) di Monaco si riduce per il sesto mese consecutivo e oltre le attese: scende a 94,7 punti dai 96,5 di novembre, contro le previsioni che parlavano di 95,4. Molti economisti temono ora che la Germania scivoli verso una pur breve recessione, più grave rispetto alla crisi temporanea per il “collo di bottiglia” nel settore delle materie prime. “Il pessimismo sulla prima metà del 2022 aumenta e quest’anno l’economia non porta nessun regalo”, dice il presidente dell’Ifo, Clemens Fuest. Tecnicamente un paese va in recessione se il pil si riduce per due trimestri consecutivi. Sempre ieri la Bundesbank ha ridotto dal 3,7 al 2,5 per cento la crescita stimata nel 2021 parlando di “battuta d’arresto nella prima metà del prossimo anno”, che tuttavia alla fine dovrebbe chiudersi a più 4,2 per cento di pil, un punto sotto le stime precedenti. Il governo prevede per il 2022 un pil al 4,1, l’Ifo al 3,7. In tutti i casi la crisi dovrebbe concentrarsi nei primi due trimestri, facendo scattare la recessione tecnica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE