L'esordio europeo di Olaf Scholz. Segnatevi un nome: il suo superconsigliere Jörg Kukies

Il nuovo cancelliere è arrivato a Parigi e a Bruxelles. La prima tappa in Francia ha fatto sbuffare molti europei. Le risposte non date su Nord Stream 2 e il ruolo del suo collaboratore più fidato, tra G7, economia ed Europa

Monsieur le chancelier, Olaf Scholz, è arrivato ieri a Parigi, prima tappa del suo esordio sulla scena europea – poi è andato a Bruxelles, dove ha incontrato i leader dell’Unione europea e della Nato, e nel fine settimana andrà in Polonia. La scelta di incontrare prima di tutti gli altri Emmanuel Macron ha infastidito parecchi europei: con l’alleanza franco-tedecsca va sempre così, ne abbiamo tutti bisogno, ambiamo ad avvicinarci a quel cuore pulsante (e litigarello), ma poi quando la vediamo esibita con i riti dell’ufficialità ci sentiamo comunque esclusi. Scholz e Macron hanno ignorato i malumori, hanno parlato molto di Europa (il presidente francese giovedì ha presentato il programma della presidenza francese del semestre europeo con il logo che pare una freccia che guarda avanti) e soprattutto di “flessibilità”: sulle regole del debito ma anche come strumento e metodo per trovare posizioni comuni. Macron ha usato un termine ancora più flessibile, diciamo: “inventare” nuovi strumenti, ha detto, come è accaduto con il patto franco-tedesco che, nel maggio del 2020, calcificò l’idea di un debito comune europeo che poi portò al Recovery fund e a tutti gli altri progetti. Fu il momento in cui l’ex cancelliera, Angela Merkel, decise di violare lo storico tabù tedesco contro il debito comune. Macron si è sempre rivenduto come quello che aveva convinto la Merkel. Ma Scholz, che era ministro delle Finanze, lo zampino ce l’ha messo e forse più di lui il suo megaconsigliere Jörg Kukies.