Contro l'inflazione la Bce naviga a vista. Stop agli stimoli pandemici, tassi inalterati

La Banca centrale europea ha deciso di lasciare immutati i tassi d’interesse tra zero e meno 0,5, mentre concluderà il 31 marzo 2022 il programma Pepp (Pandemic emergency purchase program), gli acquisti per l’emergenza Covid varati nel marzo 2020. Il board direttivo ha preso atto della ripresa economica – per la verità non omogenea nell’area euro e “nonostante un rallentamento nel breve periodo”, come ha detto la presidente Christine Lagarde – e manterrà gli altri piani di politica monetaria accomodante, a cominciare dagli acquisti in ambito App (Expanded asset purchase program) mirato ai titoli pubblici. Questi verranno incrementati da 20 a 40 miliardi di euro al mese nel secondo trimestre 2022 e a 30 nel terzo, torneranno a 20 ad ottobre e dureranno “per tutto il tempo necessario per rafforzare l'impatto accomodante dei tassi”. Egualmente la Bce si riserva la massima flessibilità, compresa la riattivazione del Pepp; le cui cedole continueranno ad essere reinvestite e girate all’economia fino a tutto il 2024.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE