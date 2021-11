Il Covid ha invertito il paradigma politico del pensiero dominante. Durerà?

C’è chi lo chiama già un nuovo paradigma economico-sociale che getta alle ortiche le idee del Novecento. Certo, poche volte in passato si era visto un così rapido cambiamento del pensiero dominante. Qualcosa di simile era capitato negli anni Settanta del secolo scorso, quando gli sceicchi avevano scosso l’equilibrio dell’occidente basato, dalla Seconda guerra mondiale in poi, sulle materie prime a basso prezzo e la stabilità del dollaro. Nemmeno la crisi finanziaria del 2008-2010 ha avuto effetti tanto profondi. Invece, in pochi mesi abbiamo assistito alla nascita di una tassa mondiale sui profitti e di un mondo più pulito; è stata smontata e rimontata la globalizzazione; abbiamo imparato che i debiti non si pagano e l’inflazione fa bene (purché non sia troppa, come il vino); la spesa pubblica non è una diligenza da assaltare, bensì la leva del nuovo modello di sviluppo; la lumaca Italia s’è messa a correre; il sistema politico più instabile del mondo occidentale ha trovato un punto di gravità. Sono fuochi fatui, siamo abbagliati da un gioco di specchi nei quali si riflettono le nostre illusioni? Non lo sappiamo, ma prima o poi la leggerezza delle parole dovrà lasciare spazio alla gravità delle cose.

