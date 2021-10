La  legge di Bilancio cancella il 4 marzo

La legge di Bilancio del governo Draghi manca di uno slancio coraggioso sulle tasse. Si è parlato, a inizio governo, di una grande riforma fiscale ma le risorse a disposizione sono poche (8 miliardi) e non è chiaro quali imposte andranno a ridurre. Se si può fare una manovra espansiva e l’obiettivo è sostenere la ripresa economica, il modo migliore di allocare le risorse è abbassare le tasse sui fattori produttivi. Il governo, invece, probabilmente per accontentare le varie componenti della maggioranza ha preferito distribuire la posta in maniera più omogenea tra le varie spese anziché concentrarla sul fisco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE