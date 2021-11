Così Draghi pensa a inserire la riforma delle concessioni balneari in legge di Bilancio 

Le riunioni a Palazzo Chigi, i contatti tra Giavazzi e Patroni Griffi. L'idea è di anticipare il censimento delle concessioni in manovra, per poi indire le gare con una norma da varare in Parlamento in tempi rapidi

Una via possibile, più che un sentiero tracciato. Ma comunque il primo passo verso la soluzione obbligata. Già in legge di Bilancio Mario Draghi pare intenzionato ad affrontare la questione dei balneari. E’ in quel provvedimento che andrà inserita la norma per avviare il censimento delle concessioni dei beni pubblici sul territorio nazionale. Una misura preliminare, certo. Ma che dà il senso del necessario cambio di passo deciso a Palazzo Chigi. Perché al momento quella mappatura è inserita nel disegno di legge Concorrenza, licenziato dal Cdm il 4 novembre scorso, ma prevede tempi assai più dilatati. Quelli concordati al termine di una negoziazione al ribasso condotta dal premier per non indispettire troppo la Lega; quelli, cioè, di una delega assegnata dal Parlamento all’esecutivo per provvedere al censimento “entro sei mesi”, ma solo al termine dell’iter di approvazione della legge. Non se ne parlerebbe, insomma, prima dell’autunno del 2022.