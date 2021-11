L'oltranzismo di Salvini sui balneari mette Giorgetti sulla graticola

Presi in mezzo. Incastrati tra la fretta del premier, forse pentito di non aver già affrontato la questione nel ddl Concorrenza, e le resistenze del loro leader di partito. Eccoli, Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, gli alfieri della Lega di governo che al governo devono starci perennemente in ambasce, tenendo conto dell’altra Lega, quella di piazza, di lotta, quella che Matteo Salvini vorrebbe già rimetter sulle barricate: “La sentenza del Consiglio di stato sui balneari? Roba da quarto mondo”. E loro, lì nel mezzo, finiscono col prendersi anche le frecciate di un Enrico Letta che ha buon gioco a mostrarsi paladino della lotta al conservatorismo, e dice “che la posizione di Giorgetti mi sorprende”, e che “a destra i liberali sono sempre così: quando servono, non ci sono mai”.

