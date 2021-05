Il governo spiaggiato contro la Bolkestein. Occhio al Recovery

Lo scontro si consuma sulla linea “del bagnasciuga”. E no, la nostalgia del Ventennio c’entra ben poco, in questo caso: se non a voler vedere, anche in questa baruffa di governo, l’ennesima imboscata che Fratelli d’Italia ha già preparato ai danni della Lega, e che sconsiglia a Matteo Salvini qualsiasi scantonamento. “Ma infatti per noi quella proroga non si tocca”, ripete, categorico, Massimo Garavaglia, ministro del Turismo del Carroccio. Si riferisce all’estensione fino al 2033 delle concessioni balneari. Una posizione che anche ieri, durante l’audizione alla Camera di Roberto Rustichelli, il presidente di quell’agenzia nazionale per l’antitrust che da anni incalza il governo ad adeguarsi alle direttive europee, è stata ribadita dal leghista Alessandro Giglio Vigna, che un po’ provocatoriamente ha chiesto: “Ma chi l’ha detto che la procedura d’infrazione sia il peggiore dei mali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni