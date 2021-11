Denunciare i veri bla bla bla climatici

Chi è più responsabile dell’inquinamento mondiale? Una risposta basata sui dati smonta alcune narrazioni correnti, da quella di chi addita tutte le colpe a Cina, India e Russia – che responsabilità ne hanno, ma meno di quanto appaia – al “bla bla bla” by Greta Thunberg che ha invece per bersagli i leader e le multinazionali dell’occidente. In base alle statistiche Onu, l’inquinamento prodotto nel 2019 per il 27 per cento dipende dalla Cina con 10,1 tonnellate di CO2, l’11 per cento dagli Usa, il 6,6 dall’India, il 6,4 dalla Ue post Brexit, il 3,1 dalla Russia. Dunque l’occidente punta l’indice su Pechino, Nuova Delhi e Mosca. Ma guardando alle responsabilità storiche, dalla rivoluzione industriale di metà 1700, e i cui effetti ambientali si protraggono fino a oggi, colpe e accuse si invertono: il 25 per cento delle emissioni nocive sono degli Usa, il 22 dell’Europa, il 13,6 della Cina, il 3,2 dell’India. C’è però un’evidenza particolare che riguarda l’Unione europea.

