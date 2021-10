La crisi dei semiconduttori. Cnh chiude per alcuni giorni diversi stabilimenti in Europa

Non sono previsti gravi danni per l'azienda italo-americana, ma la notizia desta preoccupazioni perché non è un caso isolato

Le interruzioni delle catene di approvvigionamento non generano solo inflazione, ma colpiscono direttamente i processi industriali. Cnh Industrial (gruppo Exor) ha annunciato la chiusura momentanea di diversi siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di powertrain in Europa a causa della carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori. È probabile, come sintetizzano alcuni analisti finanziari, che ciò non procurerà gravi danni all’azienda italo-statunitense alla luce del trend positivo dei principali mercati di riferimento. Ma la notizia è comunque poco confortante perché segue l’allarme lanciato a fine settembre della tedesca Traton e più di recente da altri produttori di mezzi pesanti come Paccar, Volvo Trucks e Daimler Trucks, i quali hanno tutti lamentato la carenza di semiconduttori anticipando impatti sulla produzione e le vendite. Inoltre, a cadere vittima dei cosiddetti colli di bottiglia sono ormai diverse filiere produttive, da quelle delle costruzioni e delle infrastrutture a quelle del software e dei servizi It con conseguenze che si fa fatica a stimare sulla ripartenza economica.