La guerra dei chip

Pat Gelsinger, il ceo di Intel cresciuto in una fattoria Amish, è di questi tempi il più infaticabile alleato guerriero nella crociata di Joe Biden per impedire alla Cina di conquistare il primato nei semiconduttori, oggi assai più del petrolio la vera leva strategica per la leadership economica. E’ di ieri la notizia che Intel è a un passo dall’acquisto di Global Foundries, un produttore americano per conto terzi di chip posseduto dal fondo sovrano di Abu Dhabi. Un’operazione da 30 miliardi di dollari che non impedisce alla stessa Intel, forte del contributo di Washington, di mettere in cantiere un nuovo impianto negli Stati Uniti e, soprattutto, di sviluppare un’intensa attività diplomatica con gli alleati europei. Pochi giorni fa il manager ha fatto visita a Emmanuel Macron e a Mario Draghi per ottenere il loro sostegno al progetto di costruire una fabbrica di chips in Europa, primo passo per raggiungere l’ambizioso obiettivo di Bruxelles: raddoppiare la quota europea dall’attuale 10 al 20 per cento della produzione mondiale. Ovvero il segnale più concreto del recente asse Ttc (Trade and technology council) che include l’impegno a costruire “un partenariato Ue-Usa sul riequilibrio delle catene di approvvigionamento globali nei semiconduttori”.Richiamato pochi mesi fa ai vertici del colosso dei chips, il religiosissimo Gelsinger ce la sta mettendo tutta per rimediare al ritardo americano e degli alleati europei, entrambi troppo dipendenti dall’Asia nell’ingrediente chiave per l’elettronica, senza cui non si fanno le auto ma neanche gli smartphone, le reti 5G o quasi tutto quel che si fa ai tempi del digitale. Certo, la sfida è improba.

