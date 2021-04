Siamo mendicanti di chip

Siccità, incendi, gelo. Ma anche la crisi della globalizzazione dovuta alla pandemia e al canale di Suez bloccato. Tutti si aspettavano la stagnazione, e invece i consumi sono aumentati: ma adesso non abbiamo abbastanza microchip e semiconduttori. La strategia per il futuro

Ci mancava la siccità. Per la prima volta da 56 anni nessun tifone ha toccato l’isola di Taiwan, i pozzi si sono svuotati, le dighe ancora di più. Per capire il livello di questa emergenza, basti pensare che all’inizio del mese l’Agenzia per le risorse idriche di Taipei ha mandato i suoi funzionari al famoso tempio di Chenlan, nella città di Taichung, per assistere a una cerimonia dedicata a Mazu, la dea dei mari che è anche la dea della pioggia. Mentre si attende che le preghiere alla dea Mazu abbiano effetto, è iniziato il razionamento nelle zone più colpite dalla siccità: niente shampoo dai parrucchieri per due volte a settimana, autolavaggi chiusi, ma soprattutto niente acqua per due volte a settimana negli impianti industriali.