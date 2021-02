Semiconduttori e batterie. Biden blinda l'America tech contro la Cina

Oltre ad alcuni tipi di princìpi attivi per produrre medicinali, che negli Stati Uniti per il 70 per cento vengono importati e poi trasformati in farmaci, gli altri tre prodotti considerati “vulnerabili” ed essenziali per la produzione americana e la sicurezza nazionale riguardano la tecnologia

Il presidente americano Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per creare una catena di approvvigionamento di prodotti “essenziali” che sia “più resiliente e sicura”. Nel comunicato della Casa Bianca si citano le conseguenze della pandemia, che ha interrotto diverse catene di approvvigionamento, ma anche “potenziali azioni di nemici e competitor stranieri”, cioè la Cina: “Non possiamo prevedere quando una crisi ci colpirà, e quindi dobbiamo avere la capacità di rispondere rapidamente alle sfide”.

Oltre ad alcuni tipi di princìpi attivi per produrre medicinali, che negli Stati Uniti per il 70 per cento vengono importati e poi trasformati in farmaci, gli altri tre prodotti considerati “vulnerabili” ed essenziali per la produzione americana e la sicurezza nazionale riguardano la tecnologia.