Il disastro energetico della Cina

Un’inondazione nella provincia dello Shanxi, che ha portato alla chiusura di 60 delle sue 682 miniere di carbone, oltre a distruggere migliaia di case e devastare terreni agricoli, sta mettendo ulteriormente sotto pressione il sistema energetico della Cina. Lo Shanxi contribuisce per un terzo al fabbisogno del paese e solo la scorsa settimana il governo aveva ordinato un aumento della produzione di carbone per far fronte alla carenza di energia e salvaguardare le forniture per l’inverno. Ma piogge superiori di quattro volte alla media mensile stanno complicando gli sforzi per aumentare la produzione, con effetti già evidenti sui mercati finanziari di Shanghai e di Shenzhen dove ieri i futures sul carbone cinese hanno raggiunto i massimi storici. Quest’emergenza sta avvenendo in una fase particolare della vita pubblica della Cina, dove il governo ha di fatto messo in discussione decenni di crescita riassumendo il ruolo di decisore assoluto in campo economico.

