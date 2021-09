C'è un'app per controllare ogni cosa nella Cina paranoica di Xi

Come funziona l'applicazione antifrode che Pechino usa, in realtà, per osservare e interrogare chi legge i giornali stranieri

Nella Cina di Xi Jinping c’è una app per ogni esigenza di controllo. Tra le più popolari in questo periodo, a leggere la stampa cinese, sembra ci sia un’applicazione dal nome molto poco accattivante (“National Anti-fraud Center”, il “centro antifrodi nazionale”). E’ stata sviluppata dal dipartimento per le Attività criminali all’interno del potentissimo ministero della Pubblica sicurezza di Pechino, e da marzo scorso, quando è stata messa online, risulta essere tra le più scaricate sugli smartphone dei cittadini cinesi: duecento milioni di volte, secondo i dati pubblicati dal tabloid Global Times. L’app è promossa dal governo, e diverse figure pubbliche si sono mosse per convincere i cittadini cinesi a usarla: qualche tempo fa, per esempio, Policeman Chen, una specie di influencer che ha 21 milioni di visualizzazioni sui suoi canali di livestreaming, ha fatto una serie di video in cui esordiva con una domanda: “Hai già scaricato l’applicazione antifrode?”, ospitando diverse celebrità dell’internet cinese e parlando di casi reali di truffe, imbrogli online e tentativi di ricatti telematici (i malware, come quelli che hanno colpito la regione Lazio).