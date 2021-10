La fabbrica del mondo sbuffa. Come nasce l'èra della scarsità

Perché in questa fase mancano beni di prima necessità? C'entrano cause diverse, dalla decarbonizzazione al perdurare del protezionismo. In più la catena produttiva della Cina con la pandemia sìè spezzata e non sappiamo cosa aspettarci

Manca tutto, persino la carta igienica, sì, proprio come nei primi mesi della pandemia. The Atlantic, la rivista cult dell’America liberal, acquistata da Laurene Powell vedova di Steve Jobs, si lamenta e s’allarma. Ma come, vivevamo nell’abbondanza e adesso siamo precipitati nell’economia della scarsità? E’ l’Economist a chiamarla così, è il titolo della sua storia di copertina questa settimana. Intanto il Financial Times ci informa che le autorità cinesi hanno ordinato ai minatori di estrarre più carbone per evitare una stretta energetica. Vladimir Putin è intervenuto per chiedere di aprire la chiavetta e far passare più gas attraverso l’Ucraina per alimentare l’Europa. Il Wall Street Journal aggiunge legna al fuoco che brucia Evergrande, il colosso immobiliare cinese: in quel caso non scarseggiano le case, semmai gli acquirenti. E poi c’è la carenza allarmante di chip che costringe alla chiusura le case automobilistiche. In Inghilterra manca addirittura il cibo sugli scaffali, colpa della Brexit, certo, ma non solo. Cosa sta succedendo?