Alla Cina del G20 interessa zero

Xi Jinping non verrà a Roma il prossimo 30 ottobre. E’ uno sgarbo a Draghi, ma anche a Biden

Tutti lo sapevano, la Cina l’aveva già fatto intendere, anzi, sarebbe stata una notizia il contrario. Ma adesso sembra confermato: il presidente cinese Xi Jinping non volerà a Roma il 30 ottobre, non parteciperà al G20 sotto la presidenza italiana, e quindi la delegazione cinese si depotenzia, soprattutto dal punto di vista politico. Vero è che il leader Xi non esce dai confini cinesi già da un po’: secondo gli osservatori più attenti della liturgia cinese da un lato c’è la paura del Covid e dall’altro il tentativo di rendere le apparizioni pubbliche di Xi sempre più rare ed eteree.