Cna spiega come la pandemia può rivoluzionare in meglio il rapporto tra impresa e credito

A dispetto degli annunci e dei proclami quasi ogni giorno l’Italia ci regala evidenze dell’allergia, fino a sfiorare l’avversione, verso gli automatismi e la semplicità delle procedure. Nemmeno l’emergenza pandemica sembra scalfire il moloch della burocrazia e la foresta pietrificata della complessità normativa. Tra gli ultimi esempi la proroga della moratoria sui prestiti disposta dal Decreto Sostegni Bis. Il provvedimento ha introdotto la novità che il prolungamento non è più automatico ma serve una comunicazione da parte dell’impresa all’istituto di credito finanziatore. La proroga tuttavia opera in continuità, pertanto non dovrebbe comportare in automatico la revisione del merito creditizio. Ma se la proroga è vincolante per la banca perché introdurre un ulteriore formalismo?

