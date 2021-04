Per le imprese è ora di crescere  

Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo per aiutare i paesi poveri, AstraZeneca è accusata per le sue inadempienze contrattuali di speculare e vendere a chi paga di più. Rinunciare ai profitti non serve a evitare le reazioni pavloviane a un fallimento industriale: il caso AZ mostra a Big Pharma quanto è rischioso decidere di non guadagnare.