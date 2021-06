Visco e il Consiglio di stato lanciano l'allarme per le banche “zombie”

Il caso ha voluto che nello stesso giorno in cui dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, è arrivato un incoraggiamento alle aggregazioni tra piccole banche, che sono quelle che più hanno sofferto del calo di redditività di tre punti registrato a livello di sistema nel 2020, il Consiglio di stato si sia pronunciato definitivamente a favore della riforma delle banche popolari varata dal governo Renzi nel 2015. L’effetto combinato di questi due eventi non potrà che creare condizioni favorevoli al risiko bancario che ha ricevuto un deciso incipit con la mossa dell’ad di Unipol, Carlo Cimbri, sulla Popolare di Sondrio. Ci sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che la banca valtellinese dovrà procedere in tempi stretti con la trasformazione in spa, abbandonando il modello cooperativo che finora l’ha tenuta al riparo dalle scalate, e prepararsi a diventare il perno di una nuova aggregazione emiliano-lombarda. Ma al di là di quali possono essere le diverse combinazioni sul tavolo, è interessante notare come sia la Banca d’Italia sia il Consiglio di stato abbiano espresso il timore di nuove crisi nonostante oggi il sistema appaia ben più solido rispetto ad alcuni anni fa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni