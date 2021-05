Le banche, le fusioni e qualche paletto. Parla Rainer Masera

Evitare che un’aggregazione sana diventi poi un oligopolio. Come si fa? Risponde l'economista, ex ministro del Bilancio nel governo Dini

Ogni battaglia nel mondo finanziario ha un fischio di inizio e quella delle banche italiane per la conquista del “grande nord” rischia di cominciare con il tentativo di Carlo Cimbri, amministratore delegato del gruppo Unipol, di salire al 9,5 per cento della Banca Popolare di Sondrio (obiettivo centrato in parte poiché attraverso l’operazione di acquisto titoli, coordinata da Equita, Unipol ha portato a casa il 4 per cento rispetto al 6,6 per cento previsto). Una mossa che in questo particolare momento apre un nuovo scenario.