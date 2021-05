Un poker per Bpm

Quello che non si capisce, è se nella partita sulle future alleanze bancarie Banco Bpm stia giocando su due tavoli, Unicredit e Bper, oppure se si sia creata una diversa visione strategica tra l’amministratore delegato, Giuseppe Castagna, e il presidente, Massimo Tononi. Entrambi sono aperti a ipotesi di fusione, ma il primo sta tentando di evitare l’abbraccio dell’Unicredit di Andrea Orcel, perché teme di essere fagocitato da una grande banca com’è accaduto a Ubi con Intesa Sanpaolo – e per evitarlo sarebbe persino andato a Roma a discuterne con la Lega – mentre il secondo propende per il matrimonio con la banca di Gae Aulenti e non sarebbe neanche contrario a far entrare in squadra Mps. Si tratta di un gioco delle parti oppure di una frattura interna? Di certo, è una partita molto seguita in città.

