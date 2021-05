Mps al bivio. Ecco le prossime mosse

Dalle parti di Rocca Salimbeni non sorridono nemmeno più. Perché come dice la canzone “anche un sorriso può fare rumore”. E di Mps meno se ne parla e meglio è. L’emergenza Covid (solo quella?) ha fatto calare il silenzio sulle sorti del quarto gruppo bancario italiano. Neppure l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi ha riacceso i riflettori sull’istituto, punta dell’iceberg di un sistema del credito con parecchi annosi problemi. Come ha osservato Ignazio Angeloni, il Pnrr “sorvola con leggerezza i problemi del sistema del credito”. Si dirà: non è affar suo. Ma anche il Def non ha chiarito la politica bancaria del governo. Il bubbone senese è sempre li e la sabbia continua a scendere nella clessidra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni