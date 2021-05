Perché lasciare la politica lontana da grande risiko delle banche

Nell’appassionante mondo delle banche, l’espressione “terzo polo” è un’espressione che sulle pagine economiche dei giornali ricorre ormai da anni con una discreta continuità (più o meno con la stessa continuità con cui discutiamo da anni del terzo polo della politica) e dai tempi delle grandi fusioni che hanno dato vita ai colossi di Intesa Sanpaolo e di UniCredit non c’è stata una sola stagione politica che non abbia fatto i conti con il tentativo di dar vita a un nuovo polo capace di posizionarsi a metà strada tra la prima e la seconda banca più grande del paese. La possibilità che l’Italia di Mario Draghi si ritrovi nuovamente a vivere una fase dominata da improvvisi rimescolamenti di carte nel mondo finanziario (Draghi fu protagonista di una stagione di rimescolamenti, quando fu governatore di Banca d’Italia, nel 2007, ma le due stagioni sono molto diverse per alcuni motivi che approfondiremo tra qualche riga) somiglia sempre meno a un retroscena e sempre più a un fatto reale. E la notizia, arrivata martedì pomeriggio, dell’acquisizione da parte di Unipol di una robusta fetta di azioni della Popolare di Sondrio (Unipol aveva il 2,9, salirà al 6,9, con l’obiettivo di arrivare almeno al 9,5 per cento) ha avuto l’effetto di accelerare alcuni ragionamenti relativi non solo a ciò che sarà del terzo polo bancario ma anche a ciò che sarà di alcuni asset strategici del nostro paese. Asset come UniCredit. Asset come Mediobanca. Asset come Generali. Asset come Banco Bpm. Asset come Carige. Asset come Mps.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni