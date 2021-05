Banche, abbiamo una mossa

Dopo la freddezza mostrata alle avance della Banca Popolare di Milano, Unipol sceglie la Popolare di Sondrio per gettare le basi di un polo bancario emiliano-lombardo. La compagnia guidata da Carlo Cimbri – principale azionista di Bper – ha lanciato un’operazione di acquisto sul 6,62 per cento della banca valtellinese di cui già detiene poco meno del 3 per cento. Se andasse in porto Unipol diventerebbe il primo azionista di Sondrio con il 9,5 per cento del capitale e si aprirebbe la strada per una integrazione con Bper con forti sinergie industriali nel settore bancassurance.

