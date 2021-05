Dietrofront di Draghi sulle banche

Il governo Draghi non ha trovato l’accordo politico sul rafforzamento degli incentivi fiscali per le fusioni bancarie. La norma, che era comparsa nelle prime bozze del decreto sostegni e prevedeva l’aumento di questi stimoli (Dta dal 2 al 3 per cento) e l’estensione fino al 2022, è svanita nella versione approvata ieri. Questo vuol dire che nessuna ulteriore spinta alle aggregazioni bancarie arriverà da Palazzo Chigi, che adesso ha anche minori chance di trovare una sistemazione per Mps.

