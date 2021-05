È il giorno del Sostegni bis. Ecco cosa prevede il decreto

Dalla lotta al Covid all'economia, sul tavolo misure per circa 40 miliardi, di cui oltre 15 destinati alle aziende. Previste indennità per i lavoratori del settore turismo e spettacolo. 100 milioni per Alitalia

Settantasette articoli, dal sostegno alle grandi aziende ai lavoratori del turismo, passando per Alitalia e le nuove risorse per la struttura commissariale anti Covid: è il giorno del decreto Sostegni bis, approvato dal Consiglio dei ministri di questa mattina. Sul tavolo misure per circa 40 miliardi di euro.

Ristori: oltre 15 miliardi per le imprese

La bozza del decreto prevede uno stanziamento per imprese e attività colpite dalla pandemia di 15,4 miliardi di euro. In particolare, il testo prevede 11,4 miliardi per i contributi a fondo perduto, di cui 8 erogati in automatico e altri 3,4 per l'integrazione e su richiesta delle aziende, in base al confronto di fatturato tra i periodi aprile 2020- marzo 2021 e aprile 2019 - marzo 2020. A questi, si aggiungono 4 miliardi destinati al conguaglio di fine anno. Inoltre la bozza destina un contributo di 100 milioni per quelle attività chiuse almeno 4 mesi.



Turismo, sport, spettacolo e stagionali: arriva l'indennità per i lavoratori

1.600 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali rimasti disoccupati nel periodo che va da gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto e che abbiano lavorato per almeno 30 giorni nello stesso periodo di riferimento e che non percepiscano altre forme di sostegno. La misura è rivolta anche agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo anche in questo caso, chi fa richiesta di indennizzo deve avere almeno trenta contributi giornalieri. In arrivo anche la decontribuzione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio. Previsto inoltre il rifinanziamento del bonus alberghi, con 150 milioni destinati al Fondo a sostegno del settore del turismo.



Inoltre, si legge ancora nel decreto, "è erogata, nel limite massimo di 155,3 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche".

Trasporti: 100 milioni per Alitalia

L'art. 24 della bozza, "Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri", concede un finanziamento "non superiore" a 100 milioni per Alitalia e "della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale". Uno stanziamento che mira a scongiurare ogni rischio di interruzione del trasporto aereo di linea e garantire la continuità territoriale.

1,65 miliardi per la Struttura commissariale anti Covid

Viene autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro nel 2021 per gli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Stanziata anche una spesa di 5.8 milioni di euro (2.5 quest'anno e 3.3 per il 2022) per l'attuazione della raccomandazione Ue 2021/472 della Commissione europea del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. Tale sorveglianza sarà in capo al ministero della Salute, dell'Iss, con il supporto di regioni e Province autonome.