Così la riunione sul Recovery a Palazzo Chigi s'è trasformata in un processo a Franceschini

Il vertice organizzato da Garofoli per sciogliere i nodi sul decreto "Semplificazioni" si risolve in zuffa tra i ministri. E il titolare della Cultura finisce alla sbarra: "Così metti a rischio i fondi europei". Il battibecco con Brunetta, la svolta di Cingolani. E il M5s protesta: "Noi neppure coinvolti"

Per quelli di loro, specie i neofiti del genere, che non avevano mai assistito a un vertice simile, pare sia stato uno spettacolo notevole. “Più che una riunione, una lotta di sumo”, commentavano tra loro i ministri tecnici, nel buio dei vicoli romani, al termine dell’incontro. E sì che Roberto Garofoli, insofferente al montare della polemica e ai pettegolezzi che si stava portando dietro, il suo ufficio di Palazzo Chigi, martedì sera, lo aveva apparecchiato proprio per risolvere i dissidi intorno al decreto “Semplificazioni”. E invece è finita come in parecchi temevano sin dall’inizio: e cioè con un processo politico a Dario Franceschini.