Task force e assunzioni: Draghi assillato dai ministri sul Pnrr

A Palazzo Chigi arrivano le richieste dei dicasteri, che vogliono semplificazioni per assumere e stabilizzare personale. L'altolà del premier. Intanto la bozza del decreto sulla governance è pronta per l'invio a Bruxelles, già prima del vaglio in Cdm

“L’assalto alla dirigenza”. A Palazzo Chigi c’è chi, forse per dissimulare l’insofferenza, ha preso a chiamarlo scherzosamente così, intendendolo come una variante sui generis di quella pratica collaudata per cui ogni legge di Bilancio innesca gli appetiti di ministri e parlamentari, ciascuno ansioso di rivendicare il proprio emendamento, la propria elemosina. Solo che stavolta l’arrembaggio si riflette sul più importante dei provvedimenti: il Pnrr, e riguarda sia la cabina di regia nazionale del piano, quella che dovrà sovrintendere all’utilizzo dei 191 miliardi che arriveranno da Bruxelles di qui al 2026, sia la definizione delle “task force” che andranno a supportare le amministrazioni centrali e locali nell’attuazione dei progetti. La dirigenza appunto. Quella che Mario Draghi vuole in verità definire al più presto, per non mostrarsi inadempiente agli occhi dei funzionari della Commissione europea già al primo appuntamento.