Governance e semplificazioni. Così Draghi mette alle strette i partiti sul Recovery

Ammorbidimento su danno erariale e abuso d'ufficio: "Combattiamo la fuga dalla firma". E poi congelamento del Codice degli appalti e "Via statale" per le autorizzazioni ambientali. L'agenda di Palazzo Chigi per convincere Bruxelles entro maggio

I partiti, certo, hanno le loro priorità. E ieri mattina, quando a Palazzo Chigi sono arrivate le lamentele formali da parte dei capi delegazione, che chiedono un maggiore coinvolgimento nella stesura del nuovo decreto “Sostegni” (“Inutile che ci chiedete: neppure noi ne sappiamo niente”, ha sbuffato Stefano Patuanelli di fronte all’ennesima pretesa di chiarimento avanzata da un manipolo di senatori del M5s), Mario Draghi ha capito che no, quelle priorità non sono le stesse che lui ha in mente. E non perché, evidentemente, al ristoro delle imprese costrette alla chiusura non ci tenga. Ma se ieri pomeriggio, dopo una burrascosa riunione al Mef, s’è deciso di rinviare alla settimana prossima il varo del decreto, è perché nel frattempo, a Palazzo Chigi, i responsabili degli uffici legislativi dei ministeri più coinvolti nel Pnrr stavano riuniti a discutere di governance e di semplificazione. Che sono, del resto, i due assilli di Draghi.