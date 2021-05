Così le resistenze di Franceschini complicano la vita a Draghi sul Recovery

Il ministero della Cultura si mette di traverso sul Superbonus: "Non può diventare una sanatoria o un condono". Ma le scadenze sul Pnrr incombono, e a Palazzo Chigi c'è insofferenza. Il decreto Semplificazioni slitta: prima la governance e il Sostegni

Lui, va detto, la sua giustificazione ce l’ha quasi sempre pronta. “Non posso essere, che sono il ministro della Cultura, a mettermi contro le Soprintendenze”, dice Dario Franceschini. Solo che, di fronte a questa sua ricorrente difesa d’ufficio, i colleghi del governo coinvolti come lui nel cantiere del Recovery plan quasi sempre alzano il sopracciglio, e obiettano che “se sapeva che ai suoi burocrati non poteva dare delusioni, allora poteva dirlo prima, così sul Superbonus evitavamo di metterci 18 miliardi”. Eccolo, lo gnommero: non l’unico, certo, ma evidentemente il più complicato dei garbugli che gli uffici legislativi di Palazzo Chigi si trovano a dover sbrogliare.