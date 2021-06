Visco alle imprese: fate presto, basta lagne

E’ ora di chiedersi non cosa l’Italia può fare per le imprese ma cosa le imprese possono fare per l’Italia. L’atto d’accusa di Bankitalia alle imprese piccole e improduttive è un appello alla classe dirigente. Ascoltarlo

C’è un aspetto molto interessante, e poco notato, contenuto nelle trentasei pagine delle considerazioni finali pronunciate ieri dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Un aspetto che verrebbe naturale definire cruciale, se solo l’aggettivo non fosse così abusato, e che ci permette di inquadrare in modo non scontato un lato fondamentale della stagione economica che si presenta di fronte al nostro paese. E che non riguarda ciò che deve fare l’Europa per l’Italia ma riguarda ciò che gli italiani, alcuni in particolare, possono fare per rendere l’Italia un posto più forte, più sano, più efficiente e più produttivo (resiliente?).