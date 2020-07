Semplificare con 155 decreti attuativi. Ahi

Mentre il decreto Rilancio ottiene l’ok del Senato, divenendo legge ma non prima che siano stati emanati 155 decreti attuativi da parte di ministeri ed enti, l’altro decreto intitolato Semplificazioni e definito da Giuseppe Conte “madre di tutte le riforme” viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Approvato “salvo intese” il 7 luglio, riguarda tra l’altro gli appalti pubblici e l’abolizione di strettoie burocratiche (esempio, la riforma dell’abuso d’ufficio e la responsabilità erariale dei funzionari di vario livello), è in vigore da...

