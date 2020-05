A chi andranno gli euro del Recovery fund

“Di fronte a noi c’è una scelta binaria. O andiamo tutti per conto proprio, lasciando paesi, regioni e persone indietro, e accettiamo un’Unione di chi ha e chi non ha. Oppure camminiamo insieme sulla stessa strada e facciamo il passo in avanti (…). Per me la scelta è semplice: voglio che facciamo un nuovo passo forte insieme”, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al parlamento europeo. Il passo avanti dell'Unione europea si chiama “Next generation Eu” e varrà nel complesso 1.100 miliardi.

Come riportato oggi da David Carretta, “il Recovery fund dovrebbe essere finanziato con un’emissione di debito storica da parte dell’Ue, da rimborsare tra il 2028 e il 2058, attraverso nuove risorse proprie e senza ricorrere a contributi nazionali aggiuntivi: 500 miliardi andrebbero agli stati membri sotto forma di stanziamenti a fondo perduto; altri 250 miliardi sarebbero messi a disposizione sotto forma di prestiti”.

Ecco come sarà ripartito tra gli stati dell'Ue il Recovery fund

Il nuovo Fondo per la Ripresa sarà agganciato al prossimo bilancio europeo, quello 2021-2027 e si baserà su tre pilastri: al sostegno dei paesi membri, rilancio dell’economia e rafforzamento di programmi già esistenti. Per ognuno di questi sono previsti sia prestiti, che aiuti a fondo perduto: 500 miliardi sono destinati a stanziamenti ai paesi e ai settori più colpiti economicamente dalla pandemia di Covid-19, mentre gli altri 250 miliardi sono riservati a prestiti agli stati membri per agevolare la ripartenza. Fondi che si aggiungono ai 240 miliardi legati alla linea di credito sanitaria del Mes, ai 200 miliardi di finanziamenti per le Pmi della Bei, ai 100 miliardi legati allo strumento di sostegno per la Cig attraverso il programma Sure e ai 750 miliardi del programma Pepp della Bce, tutte misure già operative.

Ecco i programmi che rientrano nel programma “Next generation Eu” e quali settori economici potranno usufruire dei fondi europei: