Il collasso del mercato del greggio, avrete letto dappertutto, è colpa della pandemia che ha fatto rallentare l’economia del mondo. Meno domanda di greggio, troppa produzione, non si sa più dove mettere l’eccedenza e così il prezzo diventa negativo: i produttori ti pagano se ti porti via il prodotto. Vero, ma manca un pezzo importante a proposito della responsabilità. A marzo il presidente russo Putin ha usato la pandemia per compiere una rappresaglia feroce contro il settore Energia americano. I...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.