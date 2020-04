L’urgenza di una tassa sulle fesserie

Non ancora uscito dalla trattativa europea su Mes e dintorni, senza una strategia chiara sulla fine del lockdown (se non si sa che fare la regola d’oro è tacere), il Pd non ha resistito a un suo grande classico: il contributo di solidarietà. Il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio e quello in commissione Bilancio Fabio Melilli propongono dunque “in sintonia col partito” una extra tassa “che dovranno versare i cittadini con redditi più elevati, superiori a 80 mila euro,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.